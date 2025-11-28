Đedović: Rafinerija do utorka u "režimu tople cirkulacije", odgovor SAD o NIS-u večeras ili sledeće sedmice

Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da se večeras ili sledeće nedelje može očekivati odgovor Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD o izdavanju operativne licence NIS-u.

"Nastavljaju se intenzivni diplomatski razgovori. U kontaktu sa američkom administracijom smo na dnevnom nivou", kazala je ona nakon sastanka Stalnog radnog tela Organizacije za nacionalnu strategiju za krizne situacije u naftnom sektoru. Dodala je kako se nada da će, uz poslate dodatne garancije, "biti razumevanja za NIS". Navela je da će Rafinerija nafte u Pančevu ostati u "režimu tople cirkulacije" do utorka, 2. decembra, čekajući odgovor administracije SAD.