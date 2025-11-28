Obrušio se deo saobraćajnice kod Centra izvrsnosti u Kragujevcu

RTK pre 40 minuta
Deo pristupne saobraćajnice u blizini Centara izvrsnosti u Kragujevcu danas se obrušio, a mesto trenutno obezbeđuje policija.

U blizini se nalazi gradilište na kome privatni investitor gradi novu zgradu, ali u ovom trenutku nije poznato da li su radovi na tom gradilištu uzrokovali odron, kaže gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i dodaje da će to morati da utvrdi građevinska inspekcija koja je, zbog potencijalnih problema, prošle nedelje zatvorila to gradilište. Dašić je podsetio da je grad ustupio zemljište za Centre izvrsnosti, ali nije bio izvođač radova, a da je država, kako kaže,
