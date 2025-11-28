Milivojević (DS): Pokušaj gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal je „otvoreni napad na ustavni poredak“

Serbian News Media pre 1 sat
Milivojević (DS): Pokušaj gašenja Tužilaštva za organizovani kriminal je „otvoreni napad na ustavni poredak“

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izdao je oštro saopštenje u kojem je kritikovao nameru vlasti da ugasi ili potčini kontroli Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK).

Milivojević je ocenio da je reč o „otvorenom napadu na ustavni poredak“ i „najopasnijem udaru na pravnu državu od njenog uspostavljanja“. Milivojević je podsetio da je TOK formiran u vreme premijera Zorana Đinđića, kao „ključni instrument države u borbi protiv najtežih oblika kriminala, korupcije i mafijaških struktura“. On tvrdi da je režim, čiji su istaknuti pojedinci „zvanično obuhvaćeni predmetima ovog tužilaštva“, sada u opasnoj nameri da tu instituciju ugasi
