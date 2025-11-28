Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Tokom pregovora u Kremlju razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija pogođenih nedavnim sankcijama, ali, kako je istakao potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak, ovi razgovori ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji.

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom održan je danas u Kremlju, a pregovori su trajali skoro četiri sata. Novak je učestvovao u pregovorima. Snabdevanje Mađarske gasom i naftom bilo je jedno od ključnih pitanja na sastanku. Šef kabineta mađarskog premijera Gergelj Guljaš rekao je ranije da su u toku razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u. On je izjavio da bi, ukoliko