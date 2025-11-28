I danas kiša i sneg: Temperatura tek koji stepen iznad 0°C

U Srbiji u petak oblačno i veoma hladno sa kišom, susnežicom i snegom.

U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, dok se formiranje pokrivača ponegde očekuje i u nižim predelima, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije. Na severu Vojvodine biće suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu u petak oblačno i veoma hladno sa kiđom, susnežicom i snegom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.