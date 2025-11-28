Danas oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom

Glas Zapadne Srbije pre 45 minuta
Danas oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom

U brdsko-planinskim predelima očekuje se dalje povećanje snežnog pokrivača, dok se formiranje pokrivača ponegde očekuje i u nižim predelima, naročito u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 0 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. U subotu biće pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 0 do 3 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni. U nedelju biće promenljivo, samo ujutru i pre podne na istoku i jugu oblačno mestimično sa kišom. Najniža temperatura od 3 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 9 stepeni. U Čačku će biti hladno sa snegom, temperatura će se kretati od 0 do 3
