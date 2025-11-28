Pred nama još jedan hladan i tmuran dan, oprez zbog ledene kiše i poledice, temperatura do šest stepeni

Pred nama je još jedan hladan i tmuran dan. U većini mesta očekujemo susnežicu, a na planinama sneg. Centar polja niskog vazdušnog pritiska nalazi se iznad Sicilije i danas će uticati na vreme u našoj zemlji, donoseći oblake i padavine. Zbog niskih temperatura sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. U nastavku dana kišu očekujemo ponegde na istoku i severoistoku zemlje, a u ostalim predelima padaće ledena kiša i sneg. Duvaće slab severozapadni vetar. Zbog kiše