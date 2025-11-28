Teška saobraćajna nesreća kod Batočine

Vesti online pre 1 sat  |  RTS (A. S.)
Teška saobraćajna nesreća kod Batočine

Jedna osoba je poginula, a jedna povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Kragujevac-Batočina.

Jedna osoba je poginula na licu mesta, a jedna teško povređena. Povređenu osobu su vatrogasci-spasioci izvukli iz vozila primenom specijalističke opreme, nakon čega je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kragujevac. Saobraćajna policija je obezbedile lokaciju i omogućila bezbedno delovanje svih službi uključenih u sanaciju posledica nesreće. Nadležne službe pozivaju sve učesnike u saobraćaju da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju propise, kako bi se
Ključne reči

saobraćajna nesrećaKragujevacnesrecasrbijavestiBatočinahronika

