Evo koliko će biti veća prosečna decembarska penzija

Prosečna decembarska penzija biće uvećana za 12,2 odsto i po trenutno poznatim parametrima iznosiće oko 56.860 dinara, odnosno 485 evra.

To će nominalno biti za oko 6.000 dinara više od trenutnog proseka, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović. On je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će u Fondu nastojati da tako uvećane penzije svim korisnicima isplate već prvih radnih dana posle Nove godine. Prema njegovim rečima u prethodnih godinu dana, od decembra 2024, kada su penzije uvećane za 10,9 odsto, do