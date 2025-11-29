Evo koliko će biti veća prosečna decembarska penzija

B92 pre 4 sati
Evo koliko će biti veća prosečna decembarska penzija

Prosečna decembarska penzija biće uvećana za 12,2 odsto i po trenutno poznatim parametrima iznosiće oko 56.860 dinara, odnosno 485 evra.

To će nominalno biti za oko 6.000 dinara više od trenutnog proseka, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović. On je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će u Fondu nastojati da tako uvećane penzije svim korisnicima isplate već prvih radnih dana posle Nove godine. Prema njegovim rečima u prethodnih godinu dana, od decembra 2024, kada su penzije uvećane za 10,9 odsto, do
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Top press pre 2 sata
Novi uslovi od Nove godine, žene kasnije u penziju

Novi uslovi od Nove godine, žene kasnije u penziju

Jugmedia pre 3 sata
Novi uslovi od Nove godine: Žene će kasnije moći u penziju

Novi uslovi od Nove godine: Žene će kasnije moći u penziju

Radio 021 pre 4 sati
Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Euronews pre 5 sati
Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Od Nove godine menjaju se uslovi za penzionisanje žena, u penziju sa 64 godine

Politika pre 5 sati
Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

RTV pre 7 sati
Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OsiguranjeNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Ciklon Ditva na Šri Lanki odne 132 života, a 176 se vodi kao nestalo

Danas pre 5 minuta
Dnevnik Jelene Kleut: Ovo prestaje da bude zemlja u kojoj se vrednuju argumenti i dokazi

Dnevnik Jelene Kleut: Ovo prestaje da bude zemlja u kojoj se vrednuju argumenti i dokazi

Danas pre 5 minuta
Protest ispred policijske stanice u Subotici zbog prebijanja muškarca u naselju Prozivka

Protest ispred policijske stanice u Subotici zbog prebijanja muškarca u naselju Prozivka

Danas pre 1 sat
Preminuo leskovački novinar Srđan Stamenković

Preminuo leskovački novinar Srđan Stamenković

Danas pre 35 minuta
Nestručnost, neodgovornost i bahatost „sveto trojstvo“ SNS gradnje: Struka o urušavanju puta u Kragujevcu

Nestručnost, neodgovornost i bahatost „sveto trojstvo“ SNS gradnje: Struka o urušavanju puta u Kragujevcu

Danas pre 50 minuta