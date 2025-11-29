Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Prosečna decembarska penzija biće uvećana za 12,2 odsto i po trenutno poznatim parametrima iznosiće oko 56.860 dinara, odnosno 485 evra, što će nominalno biti za oko 6.000 dinara više od trenutnog proseka, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović.

On je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će u Fondu nastojati da tako uvećane penzije svim korisnicima isplate već prvih radnih dana posle Nove godine. Prema njegovim rečima u prethodnih godinu dana, od decembra 2024, kada su penzije uvećane za 10,9 odsto, do decembra 2025. godine, penzije su kumulativno veće za 24,4 odsto, što je daleko više od inflacije u ovom periodu koja je bila jednocifrena. Pojasnio je da je visina procenta