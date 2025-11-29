DS: Vlada Srbije pokazala da za njih zakon ne važi, već postoji samo za zastrašivanje građana

Beta pre 37 minuta

Demokratska stranka (DS) ocenila je danas da je Vlada Srbije "javno pokazala da za njih zakon ne važi", a da pravni poredak postoji "samo za zastrašivanje običnih ljudi".

"Ovde se ne radi o greškama sistema, već o politici režima koji je sebe praktično stavio iznad zakona i koji pravosuđe tretira kao puki dekor. Isto kao, na primer, Narodnu skupštinu, nešto što postoji samo da bi stvaralo privid institucija dok one u stvarnosti koriste isključivo bandi razbojnika koja je otela državu", naveli su iz te stranke.

Pozvali su zaposlene u pravosuđu da odbiju da učestvuju u "gašenju države" i pokažu da zakon nije privatno vlasništvo "vladajuće klike".

Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) potvrdilo je za televiziju N1 da se ministar kulture Nikola Selaković bez opravdanja nije pojavio u petak u tom tužilaštvu na zakazanom saslušanju.

On je trebalo da bude saslušan u svojstvu osumnjičenog u okviru istrage koju u slučaju "Generalštab" vodi TOK i zbog čega to tužilaštvo već nedeljama unazad trpi pritiske i targetiranje od strane najviših predstavnika vlasti, naveo je N1. 

(Beta, 29.11.2025)

Ključne reči

DSDemokratska strankaVlada SrbijeSkupština Srbije

