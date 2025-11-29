Veliki poremećaji u avio-saobraćaju Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti na hiljade letova, izmene utiču na 6.000 aviona

Kompanija Vizer potvrdila je da se neki od njihovih aviona nalaze na spisku za ažuriranje softvera Britanska uprava civilnog vazduhoplovstva upozorava na moguće poremećaje u saobraćaju zbog ovih izmena Putnici mnogobrojnih avio-kompanija upozoreni su na moguće poremećaje u avio-saobraćaju nakon što je evropski konzorcijum za proizvodnju putničkih aviona Erbas identifikovao danas "značajan broj" aviona modela A320 pogođenih softverskim problemom, prenosi Skaj njuz.