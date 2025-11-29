Oblačno i hladno, mestimično susnežica, u Beogradu pada sneg

Danas pre 4 sati  |  Beta
Oblačno i hladno, mestimično susnežica, u Beogradu pada sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Кrajini očekuje kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima danas se očekuje povremeno sneg jačeg intenizteta, koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od minus jedan do četiri stepena, a na istoku zemlje do šest stepeni.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 29. novembar: hladno jutro uz kišu i poledicu

Vremenska prognoza za 29. novembar: hladno jutro uz kišu i poledicu

Mondo pre 12 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za 29. novembar: hladno jutro uz kišu i poledicu

Vremenska prognoza za 29. novembar: hladno jutro uz kišu i poledicu

Mondo pre 12 minuta
Vremeplov: Pre 80 godina ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića

Vremeplov: Pre 80 godina ukinuta monarhija i sva prava kralja Petra II Karađorđevića

RTV pre 5 sati
Otkud svi ti Azijati

Otkud svi ti Azijati

Radar pre 5 sati
Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Režim služi Srbiju kao „svinjske bajadere“ za bal tajkuna i internacionalnih mufljuza

Radar pre 5 sati
Oblačno i hladno, mestimično susnežica, u Beogradu pada sneg

Oblačno i hladno, mestimično susnežica, u Beogradu pada sneg

Danas pre 4 sati