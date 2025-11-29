Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, na jugu i jugoistoku suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa susnežicom i snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok se u većem delu Vojvodine, kao i u Negotinskoj Кrajini očekuje kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U brdsko-planinskim predelima danas se očekuje povremeno sneg jačeg intenizteta, koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Pre podne u jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od minus jedan do četiri stepena, a na istoku zemlje do šest stepeni.
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

(Radarski snimci) Meteo drama parališe Srbiju, kiša i sneg ne staju, ovaj deo zemlje se ledi - a RHMZ najavljuje da padavine…

(Radarski snimci) Meteo drama parališe Srbiju, kiša i sneg ne staju, ovaj deo zemlje se ledi - a RHMZ najavljuje da padavine tek stižu!

Blic pre 1 sat
Oblačno i hladno u Srbiji, sneg u većem delu zemlje

Oblačno i hladno u Srbiji, sneg u većem delu zemlje

Serbian News Media pre 1 sat
Danas oblačno i hladno, mestimično sa susnežicom i snegom, ponegde s kišom

Danas oblačno i hladno, mestimično sa susnežicom i snegom, ponegde s kišom

Glas Zapadne Srbije pre 49 minuta
Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

N1 Info pre 3 sata
VREME DANAS: Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

VREME DANAS: Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

Nedeljnik pre 2 sata
Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

Oblačno i hladno, mestimično susnežica i sneg

Glas Zaječara pre 2 sata
Delovi Srbije pod snegom, napadao i u Beogradu RHMZ popalio alarme: Vejaće i danas, evo i gde! (foto)

Delovi Srbije pod snegom, napadao i u Beogradu RHMZ popalio alarme: Vejaće i danas, evo i gde! (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

TOK potvrdio da je ministar Selaković osumnjičen u slučaju Generalštab

TOK potvrdio da je ministar Selaković osumnjičen u slučaju Generalštab

Beta pre 20 minuta
Zvezda za tri godine u OFK Beograd poslala 37 fudbalera: BBC istraživanje

Zvezda za tri godine u OFK Beograd poslala 37 fudbalera: BBC istraživanje

BBC News pre 25 minuta
Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju "Generalštab", stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Ministar Selaković osumnjičeni u slučaju "Generalštab", stekli se uslovi da tužilac naloži privođenje

Glas Zaječara pre 19 minuta
Otkrivamo spisak osumnjičenih u slučaju „Generalštab“

Otkrivamo spisak osumnjičenih u slučaju „Generalštab“

Nova pre 25 minuta
Oprez – vlažni kolovozi

Oprez – vlažni kolovozi

RTK pre 25 minuta