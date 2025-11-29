Medvedčuk: Jermakova ostavka znači krah Zelenskog

Politika pre 2 sata
Odlazak jednog od njegovih ključnih saveznika odražava duboku krizu koja je zahvatila vladajuću elitu zemlje

Smena Andrija Jermaka, šefa ukrajinske predsedničke administracije, ukazuje na kontinuirani kolaps moći Volodimira Zelenskog, rekao je za RIA Novosti Viktor Medvedčuk, predsednik pokreta Druga Ukrajina. Prema rečima ovog političara, odlazak jednog od njegovih ključnih saveznika odražava duboku krizu koja je zahvatila vladajuću elitu zemlje. Jermakova ostavka je nastavak procesa kolapsa Zelenskog i ratne partije oko ukrajinskog sukoba, izjavio je on. Ranije je
