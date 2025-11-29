Orban se oglasio o sastanku sa Putinom

Pravda pre 2 sata
Orban se oglasio o sastanku sa Putinom

Sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

„Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energentima ostaje bezbedno“, napisao je Orban na svom nalogu na društvenim mrežama. Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri sata. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine. Sastanku su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i vicepremijer Aleksandar Novak. Sputnjik
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Putin: Tramp predložio da se sastanemo u Budimpešti

Putin: Tramp predložio da se sastanemo u Budimpešti

Politika pre 13 minuta
Profesor Savić: MOL bolja opcija za NIS od arapskih partnera

Profesor Savić: MOL bolja opcija za NIS od arapskih partnera

N1 Info pre 48 minuta
Ljubodrag Savić: MOL bolja opcija od Arapa

Ljubodrag Savić: MOL bolja opcija od Arapa

Danas pre 38 minuta
NIS čeka odluku Stejt departmenta – topla cirkulacija u Rafineriji do utorka

NIS čeka odluku Stejt departmenta – topla cirkulacija u Rafineriji do utorka

RTS pre 53 minuta
Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

Orban: Vreme je na strani Rusije, što pre početi rusko-evropske pregovore

RTV pre 1 sat
Čekajući odluku SAD o NIS-u: Rafinerija u tihom hodu, Mađari potvrdili interesovanje MOL-a, šta su pričali Putin i Orban

Čekajući odluku SAD o NIS-u: Rafinerija u tihom hodu, Mađari potvrdili interesovanje MOL-a, šta su pričali Putin i Orban

NIN pre 2 sata
Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Oglasio se Orban nakon sastanka sa Putinom: Pregovori uspešni, mađarski premijer zadovoljan!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaSergej LavrovRusijaSputnik VMađarskaViktor Orban

Ekonomija, najnovije vesti »

Beogradska berza od ponedeljka, 1. decembra, na novoj adresi

Beogradska berza od ponedeljka, 1. decembra, na novoj adresi

Blic pre 28 minuta
Zašto srpski investitori izlaze na svetske berze? Za promenu ključan prvi korak za razvoj tržišta kapitala u Srbiji

Zašto srpski investitori izlaze na svetske berze? Za promenu ključan prvi korak za razvoj tržišta kapitala u Srbiji

Euronews pre 27 minuta
Kupovina preko interneta od 22 do 91 odsto u regionima EU

Kupovina preko interneta od 22 do 91 odsto u regionima EU

Biznis.rs pre 13 minuta
U Srbiji u oktobru 382.861 turista, više stranih nego domaćih

U Srbiji u oktobru 382.861 turista, više stranih nego domaćih

Euronews pre 8 minuta
PDV u Rusiji na 22 odsto od 1. januara

PDV u Rusiji na 22 odsto od 1. januara

B92 pre 8 minuta