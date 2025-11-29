Orban se oglasio o sastanku sa Putinom

Sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Kremlju bio je uspešan, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

„Uspešni pregovori u Moskvi: snabdevanje Mađarske energentima ostaje bezbedno“, napisao je Orban na svom nalogu na društvenim mrežama. Sastanak je održan juče u Moskvi i trajao je gotovo četiri sata. Lideri su razgovarali o bilateralnim odnosima i situaciji oko Ukrajine. Sastanku su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i vicepremijer Aleksandar Novak. Sputnjik