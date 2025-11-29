Er Srbija: Letovi po planu, direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione

RTS pre 4 sati
Er Srbija: Letovi po planu, direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione

Kompanija "Er Srbija" je saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva.

Direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva se, kako su naveli iz Er Srbije, odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota Er Srbije, saopštila je komapnija "Er Srbija". "Obaveštavamo putnike da su svi naši avioni potpuno operativni, kao i da se red letanja odvija prema utvrđenom planu", navodi se u saopštenju. Erbas je ranije
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Blic pre 31 minuta
Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti hiljade letova

Radio 021 pre 31 minuta
Haos na aerodromima širom sveta zbog kvara softvera

Haos na aerodromima širom sveta zbog kvara softvera

Vesti online pre 2 sata
Erbas zatražio softversko ažuriranje na svim avionima tipa A320, Er Srbija kaže da su svi njeni avioni operativni

Erbas zatražio softversko ažuriranje na svim avionima tipa A320, Er Srbija kaže da su svi njeni avioni operativni

N1 Info pre 4 sati
Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Novi magazin pre 4 sati
Oglasile se Er Srbija i Viz er: Šta je sa avionima posle hitnih mera EASA

Oglasile se Er Srbija i Viz er: Šta je sa avionima posle hitnih mera EASA

Aero.rs pre 5 sati
Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Er Srbija: Popravka softvera aviona A320 ne obuhvata avione kojima raspolaže naša flota

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ErbasAir Serbia

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

Vučić: Razgovarao sam sa Orbanom, naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji

RTV pre 30 minuta
Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Vučić razgovarao sa Orbanom o sastanku u Moskvi: Mađarska će pomoći energetsku stabilnost Srbije

Sputnik pre 31 minuta
Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Oglasila se "Er Srbija" o pokvarenim "Erbasevima": Evo kakvo je stanje sa našim avionima

Blic pre 31 minuta
Viz er preuzeo 250. avion: Mađarska kompanija na pola puta do flote od 500 letelica

Viz er preuzeo 250. avion: Mađarska kompanija na pola puta do flote od 500 letelica

Aero.rs pre 11 minuta
Španska industrija svinja u panici: Trećina sertifikata za izvoz blokirana, afrička kuga napravila pometnju u celom sektoru

Španska industrija svinja u panici: Trećina sertifikata za izvoz blokirana, afrička kuga napravila pometnju u celom sektoru

Kurir pre 1 minut