Er Srbija: Letovi po planu, direktiva Evropske agencije ne obuhvata naše avione

Kompanija "Er Srbija" je saopštila da se red letenja ove avio-kompanije odvija prema utvrđenom planu i da na njega ne utiče najnovija direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva.

Direktiva evropskog proizvođača aviona Erbas i Evropske agencije za bezbednost vazduhoplovstva se, kako su naveli iz Er Srbije, odnosi na popravku softvera aviona tipa A320, ali ne obuhvata i ni na koji način se ne reflektuje na avione kojima raspolaže flota Er Srbije, saopštila je komapnija "Er Srbija". "Obaveštavamo putnike da su svi naši avioni potpuno operativni, kao i da se red letanja odvija prema utvrđenom planu", navodi se u saopštenju. Erbas je ranije