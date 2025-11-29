Komentarišući skandal u Ukrajini, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da neizvesnost izazvana trenutnom situacijom brzo raste, što otežava predviđanje šta će se dalje desiti.

Prethodno je Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) objavio da je u toku pretres kuće šefa kabineta Zelenskog, Andreja Jermaka, napominjući da se istražne radnje sprovode u okviru istrage. Iste večeri, Zelenski je potpisao ukaz o smenjivanju Jermaka. NABU je 10. novembra objavio da sprovodi veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru i objavio fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije. Ukrajinski mediji su ranije pisali da