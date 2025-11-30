U automobilu krio 266 boksova cigareta! Krivična prijava za muškarca zbog šverca

Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Novi Pazar, u saradnji sa Upravom granične policije, podneće nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv E. P. (1989) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Kako je danas saopšteno iz Policijske uprave Novi Pazar, policija je na Graničnom prelazu Špiljani, na izlazu iz Srbije, pregledom automobila marke „folksvagen“ kojim je