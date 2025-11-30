Mali: Od sutra uvećanje penzija za 12,2 odsto; Ispunjeno obećanje dato najstarijim građanima

Od sutra, 1. decembra 2025. godine, penzije u Srbiji će biti uvećane za 12,2 odsto, čime se ispunjava još jedno obećanje dato najstarijim sugrađanima, objavio je ministar finansija Siniša Mali na svom Instagram nalogu.

Svim penzionerima se, i ove godine, penzije uvećavaju mesec dana ranije, od decembra, umesto od januara, a te prve uvećane penzije biće isplaćene već početkom januara, pre božićnih praznika, kazao je. "Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra. "Pritom, ono što je za