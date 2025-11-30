Razorne poplave odnele više od 600 života Alarm u četiri zemlje: Milioni pogođeni katastrofom, broj stradalih raste (foto)

Blic pre 38 minuta
Šri Lanka je proglasila vanredno stanje usled ciklona Ditvah, koji je prouzrokovao ogromna oštećenja i evakuaciju hiljada ljudi.

Broj poginulih konstantno raste, sa desetinama hiljada raseljenih i hiljadama ljudi koji se još vode kao nestali. Monsunske kiše pojačane tropskim olujama dovele su do najgorih poplava u delovima Azije u poslednjih nekoliko godina, a milioni ljudi pogođeni su u Indoneziji, Maleziji, Tajlandu i Šri Lanki. Intenzivne kiše počele su u sredu na indonežanskom ostrvu Sumatra. - Tokom poplave, sve je nestalo Hteo sam da spasim svoju odeću, ali se kuća srušila - rekao je
Telegraf pre 13 minuta
