Južna Azija pogođena katastrofalnim poplavama i klizištima, više od 600 poginulih

Južna Azija suočava se sa jednim od najgorih vremenskih katastrofa poslednjih godina nakon obilnih monsunskih padavina pojačanih tropskim olujama u kojima je do sada poginulo oko 600 ljudi.

Poplave i klizišta pogodile su Indoneziju, Maleziju, Tajland i Šri Lanku, prenosi BBC. U Indoneziji su poplave pogodile ostrvo Sumatru, gde je poginulo više od 300 ljudi, a gotovo 300 se vode kao nestalo. Hiljade ljudi ostale su zarobljene dok su spasioci radili pod otežanim vremenskim uslovima. U Tajlandu je u provinciji Songhla voda je porasla na tri metra, a najmanje 145 ljudi je poginulo. Više od 3,8 miliona ljudi pogođeno je u 10 provincija zahvaćenih