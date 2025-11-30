(Video) Nikola Jokić dobio udarac u zube, pao na parket, sudija odćutao. Bruka u NBA, ne poštuju najboljeg igrača lige.

Dnevnik pre 43 minuta
(Video) Nikola Jokić dobio udarac u zube, pao na parket, sudija odćutao. Bruka u NBA, ne poštuju najboljeg igrača lige.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

On je u pobedi svog Denvera protiv Finiks Sansa (130:112) zabeležio dabl-dabl učinak, dok mu je nedostajao samo jedan skok da to bude i novi tripl-dabl učinak. Završio je utakmicu sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali, dobio je i jedan neprimeren udarac. Dosta govora je bilo zbog prošle sezone i plejof serije sa Oklahoma Siti Tanderima, gde je Aleks Karuso, ali i većina igrača iz ove ekipe odigrala izuzetno brutalnu odbranu na Nikoli Jokiću, koja se
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Jokić udaren u zube pred sudijom koji je sve to izignorisao: Nikola ostao da leži na parketu nakon toga! (video)

Jokić udaren u zube pred sudijom koji je sve to izignorisao: Nikola ostao da leži na parketu nakon toga! (video)

Hot sport pre 1 sat
Sjajni Jokić vodio Denver do nove pobede

Sjajni Jokić vodio Denver do nove pobede

Vesti online pre 1 sat
Skandal uživo u programu zbog Jokića: Legenda NBA sramno uvredila Srbina zbog izgleda

Skandal uživo u programu zbog Jokića: Legenda NBA sramno uvredila Srbina zbog izgleda

Mondo pre 28 minuta
Kraj nestvarne serije Darka Rajakovića, Toronto poražen posle devet utakmica

Kraj nestvarne serije Darka Rajakovića, Toronto poražen posle devet utakmica

Nova pre 1 sat
Nikola Jokić ovo nije zaslužio! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (video)

Nikola Jokić ovo nije zaslužio! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (video)

Večernje novosti pre 48 minuta
Rajakovićevom nizu došao kraj: Toronto poražen nakon velike drame

Rajakovićevom nizu došao kraj: Toronto poražen nakon velike drame

Večernje novosti pre 38 minuta
Ništa od istorije - "fenjeraš" zaustavio Srbina VIDEO

Ništa od istorije - "fenjeraš" zaustavio Srbina VIDEO

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Delije potkačile Obradovića i crno-bele: „Ključni igrač u projektu gašenja Partizana!“

Delije potkačile Obradovića i crno-bele: „Ključni igrač u projektu gašenja Partizana!“

Hot sport pre 13 minuta
Juniori Borca ubedljivo poraženi od Zadra

Juniori Borca ubedljivo poraženi od Zadra

Morava info pre 3 minuta
Crvena zvezda igra protiv OFK Beograda, Milojević ističe: Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje

Crvena zvezda igra protiv OFK Beograda, Milojević ističe: Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje

Euronews pre 13 minuta
Sudije presudile Bojkoviću /video/

Sudije presudile Bojkoviću /video/

Sputnik pre 13 minuta
Krpež-Šlezak: "Verujem da možemo da iznenadimo Nemačku"

Krpež-Šlezak: "Verujem da možemo da iznenadimo Nemačku"

Sportske.net pre 13 minuta