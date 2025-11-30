(Video) Nikola Jokić dobio udarac u zube, pao na parket, sudija odćutao. Bruka u NBA, ne poštuju najboljeg igrača lige.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu partiju u NBA ligi.

On je u pobedi svog Denvera protiv Finiks Sansa (130:112) zabeležio dabl-dabl učinak, dok mu je nedostajao samo jedan skok da to bude i novi tripl-dabl učinak. Završio je utakmicu sa 26 poena, 10 asistencija i devet skokova, ali, dobio je i jedan neprimeren udarac. Dosta govora je bilo zbog prošle sezone i plejof serije sa Oklahoma Siti Tanderima, gde je Aleks Karuso, ali i većina igrača iz ove ekipe odigrala izuzetno brutalnu odbranu na Nikoli Jokiću, koja se