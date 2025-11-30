"Ako vam je košarka jedina svrha, to je tužno": Adelman utišao kritičara koji je potcenio Jokića

Mondo pre 17 minuta  |  Tijana Jevtić
"Ako vam je košarka jedina svrha, to je tužno": Adelman utišao kritičara koji je potcenio Jokića

Denver je pobedio Finiks (130:112), a Nikola Jokić još jednom je bio najbolji skorer svog tima.

Međutim, čini se da nisu svi zbili zadovoljni pobedom kluba iz Kolorada, jer je prema mišljenju nekih novinara u ovom susretu izostao ozbiljan pristup srpskog centra. Srećom, te Nikola Jokić ima apsolutno poverenje trenera Dejvida Adelmana koji je i na konferenciji za medije bio spreman da svim silama odbrani najboljeg igrača NBA lige. Nikola Jokić je susret završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija i pritom zabeležio 18 dabl-dabl u sezoni, iz ukupno 19
Ključne reči

KošarkaNBANikola JokićDenver

