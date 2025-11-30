Vučić: Rafinerija NIS-a u Pančevu neće raditi od utorka, snalazićemo se na razne načine
Nova ekonomija pre 49 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS) u Pančevu i da će Srbije morati da se „snalazi na različite načine“.
Vučić je poručio da građani treba da budu mirni, jer će država imati „dovoljno rešenja i dovoljno novca“. Najavio je da će večeras pokušati da ima dodatne razgovore sa Amerikancima, ali da ne veruje da će oni promeniti odluku, a da sutra ima važan sastanak na kojem treba da se rešavaju ovi problemi i da Srbiji ostaje „teška borba“. Vučić je kazao da „ne razume logiku i taktiku“ SAD u vezi s NIS-om, ni zašto toj kompaniji ne produže dozvolu za rad iako je država