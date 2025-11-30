Vučić: Rafinerija NIS-a u Pančevu neće raditi od utorka, snalazićemo se na razne načine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS) u Pančevu i da će Srbije morati da se „snalazi na različite načine“.

Vučić je poručio da građani treba da budu mirni, jer će država imati „dovoljno rešenja i dovoljno novca“. Najavio je da će večeras pokušati da ima dodatne razgovore sa Amerikancima, ali da ne veruje da će oni promeniti odluku, a da sutra ima važan sastanak na kojem treba da se rešavaju ovi problemi i da Srbiji ostaje „teška borba“. Vučić je kazao da „ne razume logiku i taktiku“ SAD u vezi s NIS-om, ni zašto toj kompaniji ne produže dozvolu za rad iako je država