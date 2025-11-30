Četvoro mrtvih i 10 ranjenih u pucnjavi na porodičnom skupu u Kaliforniji

Četiri osobe su ubijene a 10 je ranjeno u pucnjavi tokom porodičnog skupa u sali za bankete u Stoktonu u američkoj državi Kalifornija, izjavili su sinoć lokalni zvaničnici.

Među žrtvama su i deca i odrasli, rekla je Heder Brent portparolka kancelarije šerifa u okrugu San Hoakim. Pucnjava se dogodila nešto pre 18 časova u sali za bankete, koja deli parking sa više drugih firmi. Ovo je praznični vikend posle Dana zahvalnosti kada se mnogi Amerikanci okupljaju sa svojim porodicama. Stokton je grad od 320.000 stanovnika oko 64 kilometara južno od Sakramenta. Prema prvim informacijama ovo je izgleda bio ciljani incident, rekla je Brent na