Pucnjava na dečjem rođendanu u Kaliforniji – četvoro stradalo, 14 povređenih

Četiri osobe su poginule, a 14 ih je povređeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u gradu Stoktonu u severnoj Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Zamenik gradonačelnika Stoktona Džejson Li objavio je da se pucnjava dogodila na dečjem rođendanu, kao i da insistiraju od bezbednosnih službi tačne informacije i odgovore. Policija je saopštila da je primila izveštaje o pucnjavi u blizini bloka 1900 avenije Lusil u Stoktonu. "Možemo da potvrdimo da je 14 osoba pogođeno iz vatrenog oružja, a četiri žrtve su preminule od zadobijenih rana. Prvi rezultati uviđaja ukazuju na to da bi ovo mogao biti ciljani incident,