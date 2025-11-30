Pucnjava na dečjem rođendanu u Kaliforniji – četvoro stradalo, 14 povređenih

RTS pre 1 sat
Pucnjava na dečjem rođendanu u Kaliforniji – četvoro stradalo, 14 povređenih

Četiri osobe su poginule, a 14 ih je povređeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u gradu Stoktonu u severnoj Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Zamenik gradonačelnika Stoktona Džejson Li objavio je da se pucnjava dogodila na dečjem rođendanu, kao i da insistiraju od bezbednosnih službi tačne informacije i odgovore. Policija je saopštila da je primila izveštaje o pucnjavi u blizini bloka 1900 avenije Lusil u Stoktonu. "Možemo da potvrdimo da je 14 osoba pogođeno iz vatrenog oružja, a četiri žrtve su preminule od zadobijenih rana. Prvi rezultati uviđaja ukazuju na to da bi ovo mogao biti ciljani incident,
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Horor na dečjem rođendanu! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro mrtvih, objavljeni zastrašujući snimci užasa u Kaliforniji…

Horor na dečjem rođendanu! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro mrtvih, objavljeni zastrašujući snimci užasa u Kaliforniji (foto/video)

Kurir pre 13 minuta
Horor na porodičnom okupljanju: Masovna pucnjava, ubijene četiri osobe, među njima i maloletnici

Horor na porodičnom okupljanju: Masovna pucnjava, ubijene četiri osobe, među njima i maloletnici

Mondo pre 1 sat
Pucnjava usred porodičnog slavlja: Četvoro mrtvih, 14 ranjenih VIDEO

Pucnjava usred porodičnog slavlja: Četvoro mrtvih, 14 ranjenih VIDEO

B92 pre 1 sat
Četvoro mrtvih nakon pucnjave na dečjem rođendanu (video)

Četvoro mrtvih nakon pucnjave na dečjem rođendanu (video)

Politika pre 1 sat
Pucnjava na dečjem rođendanu: Ubijene četiri osobe, a ranjeno 14

Pucnjava na dečjem rođendanu: Ubijene četiri osobe, a ranjeno 14

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kalifornija

Svet, najnovije vesti »

Nemački balkoni – muškatle i solarni paneli

Nemački balkoni – muškatle i solarni paneli

Dojče vele pre 2 minuta
Hongkong u žalosti, hiljade odaju počast žrtvama najtežeg požara u istoriji tog grada

Hongkong u žalosti, hiljade odaju počast žrtvama najtežeg požara u istoriji tog grada

RTV pre 13 minuta
UKRAJINSKA KRIZA:Rubio, Vitkof i Kišner danas na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicimai; Orban: Američki plan otrežnjujuća…

UKRAJINSKA KRIZA:Rubio, Vitkof i Kišner danas na Floridi sa ukrajinskim zvaničnicimai; Orban: Američki plan otrežnjujuća realnost

RTV pre 48 minuta
Papa Lav XIV danas dolazi u posetu Libanu

Papa Lav XIV danas dolazi u posetu Libanu

RTV pre 38 minuta
U Kirgistanu se održavaju parlamentarni izbori

U Kirgistanu se održavaju parlamentarni izbori

RTV pre 8 minuta