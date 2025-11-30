Zelenski: Realno je da se finalizuju koraci za dostojanstveno okončanje rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, da je zahvaljujući aktivnoj diplomatiji, sasvim realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako da se "dostojanstveno okonča rat".

Prema njegovim rečima, večeras, po američkom vremenu, ukrajinska delegacija trebalo bi da stigne u Sjedinjene Američke Države, a dijalog će biti nastavljen na osnovu tačaka iz Ženeve, prenosi Ukrinform. " Diplomatija ostaje aktivna. Američka strana je konstruktivna i sasvim je realno da se u narednim danima finalizuju koraci kako bi se utvrdilo kako dostojanstveno okončati rat", istakao je Zelenski u svom večernjem obraćanju. On je zaključio da ukrajinska