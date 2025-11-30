Netanjahu bi na slobodu: Okončanje mog suđenja za korupciju je u nacionalnom interesu Izraela

Večernje novosti pre 2 sata
Netanjahu bi na slobodu: Okončanje mog suđenja za korupciju je u nacionalnom interesu Izraela

U VIDEO izjavi objavljenoj ubrzo nakon što je podneo zahtev za pomilovanje predsedniku Izraela Isaku Hercogu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da je u nacionalnom interesu Izraela da se okonča njegovo šestogodišnje suđenje za korupciju.

Foto: Tanjug -Prošla je skoro decenija otkako je počela istraga protiv mene. Suđenje traje skoro šest godina i očekuje se da će se nastaviti još mnogo godina, rekao je Netanjahu i ocenio da je sve jasnije da su počinjeni "teški zločini u građenju slučaja protiv njega", ističući da je u njegovom interesu da se pravni postupak sprovede do kraja dok ne bude oslobođen svih optužbi, prenosi Tajms of Izrael. Izraelski premijer je rekao da bezbednosna i diplomatska
