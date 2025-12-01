Novi Sad: Veliko srce od lampiona na Trgu slobode, odata pošta kod Železničke stanice

Beta pre 46 minuta

Studenti i građani Novog Sada okupili su se večeras, na poziv zborova građana, na Trgu slobode kako bi obeležili 13 meseci od pada nadstrešnce Železničke stanice i smrti 16 osoba.

Potom su prošetali do Železničke stanice gde su zapalili sveće i odali poštu poginulima.

Okupljeni su na Trgu slobode od crvenih lampiona napravili veliko srce. Unutar srca, takođe od lampiona, ispisali su broj 16, u znak sećanja na 16 poginulih na Železničkoj stanici.

Nakon toga su u koloni i tišini krenuli u šetnju do Železničke stanice.

Veliki broj građana je strpljivo i u tišini prilazio mestu tragedije i palio sveće.

Na raskrsnici ispred Železničke stanice održano je 16 minuta tišine.

Svakog minuta je pročitano ime jedne od poginulih osoba i istovremeno je svetlost jedne baterijske lampe usmerena ka nebu.

Nakon pročitanih svih 16 imena, lampe su uperene ka zgradi Železničke stanice.

"Prisetimo se - 13 meseci je prošlo, 16 je ubijenih, nula odgovornih. Borba se nastavlja", poručeno je na kraju skupa.

Građani su tokom održavanja pomena upalili svetla na telefonima i usmerili ih ka nebu.

Prethodno je danas, u 11.52h na istom mestu odata pošta stradalima, na poziv studenata Univerziteta u Novom Sadu.

(Beta, 01.12.2025)