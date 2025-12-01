Novi Sad: Veliko srce od lampiona na Trgu slobode, odata pošta kod Železničke stanice

Beta pre 46 minuta

Studenti i građani Novog Sada okupili su se večeras, na poziv zborova građana, na Trgu slobode kako bi obeležili 13 meseci od pada nadstrešnce Železničke stanice i smrti 16 osoba.

Potom su prošetali do Železničke stanice gde su zapalili sveće i odali poštu poginulima.

Okupljeni su na Trgu slobode od crvenih lampiona napravili veliko srce. Unutar srca, takođe od lampiona, ispisali su broj 16, u znak sećanja na 16 poginulih na Železničkoj stanici.

Nakon toga su u koloni i tišini krenuli u šetnju do Železničke stanice.

Veliki broj građana je strpljivo i u tišini prilazio mestu tragedije i palio sveće.

Na raskrsnici ispred Železničke stanice održano je 16 minuta tišine.

Svakog minuta je pročitano ime jedne od poginulih osoba i istovremeno je svetlost jedne baterijske lampe usmerena ka nebu.

Nakon pročitanih svih 16 imena, lampe su uperene ka zgradi Železničke stanice.

"Prisetimo se - 13 meseci je prošlo, 16 je ubijenih, nula odgovornih. Borba se nastavlja", poručeno je na kraju skupa.

Građani su tokom održavanja pomena upalili svetla na telefonima i usmerili ih ka nebu.

Prethodno je danas, u 11.52h na istom mestu odata pošta stradalima, na poziv studenata Univerziteta u Novom Sadu.

(Beta, 01.12.2025)

Povezane vesti »

(VIDEO) Sećanje na žrtve u Novom Sadu: Veliko srce od lampiona na Trgu slobode

(VIDEO) Sećanje na žrtve u Novom Sadu: Veliko srce od lampiona na Trgu slobode

N1 Info pre 26 minuta
Okupljanje u Novom Sadu povodom 13 meseci od pada nadstrešnice: Građani i studenti napravili srce od sveća i broj 16 FOTO

Okupljanje u Novom Sadu povodom 13 meseci od pada nadstrešnice: Građani i studenti napravili srce od sveća i broj 16 FOTO

Nova pre 26 minuta
13 meseci od tragedije: Građani Novog Sada napravili srce od lampiona za 16 stradalih

13 meseci od tragedije: Građani Novog Sada napravili srce od lampiona za 16 stradalih

Moj Novi Sad pre 26 minuta
Žena nasrnula na učesnicu protesta i negodovala jer ne idu autobusi: Okupljanje u Nišu povodom 13 meseci od tragedije u Novom…

Žena nasrnula na učesnicu protesta i negodovala jer ne idu autobusi: Okupljanje u Nišu povodom 13 meseci od tragedije u Novom Sadu

Danas pre 26 minuta
U Novom Sadu i Nišu odavanjem pošte stradalima obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice

U Novom Sadu i Nišu odavanjem pošte stradalima obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice

RTS pre 26 minuta
FOTO, VIDEO Obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice: Srce od lampiona na Trgu slobode

FOTO, VIDEO Obeleženo 13 meseci od pada nadstrešnice: Srce od lampiona na Trgu slobode

Radio 021 pre 1 sat
Novi Sad obeležio 13 meseci od tragedije na Železničkoj stanici: 16 minuta tišine i poruka „Nula odgovornih“

Novi Sad obeležio 13 meseci od tragedije na Železničkoj stanici: 16 minuta tišine i poruka „Nula odgovornih“

Serbian News Media pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

„Prevršilo svaku meru“: Skandalazno ponašanje Nikole Selakovića koji je odbio da da iskaz u tužilaštvu

„Prevršilo svaku meru“: Skandalazno ponašanje Nikole Selakovića koji je odbio da da iskaz u tužilaštvu

Danas pre 1 minut
Džaba sve, studenti su priznali rezultate

Džaba sve, studenti su priznali rezultate

Danas pre 1 sat
Hitno se oglasili "Putevi Srbije" Izdato upozorenje za vozače: Ove deonice su najkritičnije

Hitno se oglasili "Putevi Srbije" Izdato upozorenje za vozače: Ove deonice su najkritičnije

Blic pre 1 sat
Tri karte za Holivud u Mionici: Utisci Dragoljuba Draže Petrovića sa mioničkih izbora

Tri karte za Holivud u Mionici: Utisci Dragoljuba Draže Petrovića sa mioničkih izbora

Danas pre 1 sat
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 96. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 96. kolu?

Danas pre 1 sat