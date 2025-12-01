Infostud: Radnici kada traže novi posao očekuju neto platu od 1.165 evra u proseku

Danas pre 21 minuta  |  FoNet
Infostud: Radnici kada traže novi posao očekuju neto platu od 1.165 evra u proseku

Svaki treći radnik u Srbiji tokom prošle godine promenio je posao, a neto plata koju očekuju tražeći posao posla je u proseku 1.165 evra, pokazuje istraživanje koje je danas objavio portal Infostud.

U regionalnom istraživanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji učestvovalo 3.273 ispitanika iz Srbije. Podaci otkrivaju visok nivo mobilnosti radnika u Srbiji, koji sličan u BiH i Severnoj Makedoniji, dok Hrvatska beleži nešto niži nivo promena posla. Čak 59 odsto ispitanika u Srbiji planira da promeni posao tokom naredne godine, više od polovine zaposlenih prati tržište rada i razmatra nove prilike, čak i ako su trenutno zaposleni,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kolika je „pristojna“ plata: U Hrvatskoj kažu oko 1.650 evra, a u Srbiji?

Kolika je „pristojna“ plata: U Hrvatskoj kažu oko 1.650 evra, a u Srbiji?

N1 Info pre 21 minuta
Plata odlučuje: dve trećine radnika u Srbiji spremne da menja posao

Plata odlučuje: dve trećine radnika u Srbiji spremne da menja posao

Jugmedia pre 36 minuta
Veliko istraživanje među radnicima na Balkanu: U Srbiji se 30 odsto zaposlenih plaši da će ostati bez posla, otkriveno i…

Veliko istraživanje među radnicima na Balkanu: U Srbiji se 30 odsto zaposlenih plaši da će ostati bez posla, otkriveno i koliku platu očekuju

Nova pre 51 minuta
Rad u Srbiji: Svaki treći radnik promenio posao u toku prošle godine

Rad u Srbiji: Svaki treći radnik promenio posao u toku prošle godine

Vesti online pre 51 minuta
Istraživanje Infostuda: Fer plata i dobri međuljudski odnosi presudni

Istraživanje Infostuda: Fer plata i dobri međuljudski odnosi presudni

Forbes pre 1 sat
Za džabe više niko neće da radi: Istraživanje pokazalo da Srbi traže sigurnost i zaradu od 730 do 1.330 evra

Za džabe više niko neće da radi: Istraživanje pokazalo da Srbi traže sigurnost i zaradu od 730 do 1.330 evra

Dnevnik pre 2 sata
Ovo je plata koju priželjkuju radnici u Srbiji: Prioritet je - pristojan život

Ovo je plata koju priželjkuju radnici u Srbiji: Prioritet je - pristojan život

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaInfostudMakedonijaSeverna Makedonija

Ekonomija, najnovije vesti »

Pad industrijske proizvodnje zbog niže proizvodnje struje

Pad industrijske proizvodnje zbog niže proizvodnje struje

Ekapija pre 11 minuta
Za pokretanje i rast biznisa: Međunarodna konferencija franšiznog poslovanja sutra u PKS

Za pokretanje i rast biznisa: Međunarodna konferencija franšiznog poslovanja sutra u PKS

Ekapija pre 11 minuta
Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Rafinerija u Pančevu sutra zaustavlja proizvodnju: Srbija pred najvećim energetskim testom! Rafinerija u Pančevu

Volim Zrenjanin pre 16 minuta
Deo PKB-ovog zemljišta će biti iskorišćen za izgradnju Nacionalnog stadiona

Deo PKB-ovog zemljišta će biti iskorišćen za izgradnju Nacionalnog stadiona

Biznis i finansije pre 16 minuta
"Ove tri reči dovele su nas na Vol strit": Tajne prve srpske kompanije listirane na berzi NASDAQ - Putokaz za domaće firme…

"Ove tri reči dovele su nas na Vol strit": Tajne prve srpske kompanije listirane na berzi NASDAQ - Putokaz za domaće firme koje sanjaju američka tržišta kapitala

Blic pre 6 minuta