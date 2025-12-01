Infostud: Radnici kada traže novi posao očekuju neto platu od 1.165 evra u proseku

Svaki treći radnik u Srbiji tokom prošle godine promenio je posao, a neto plata koju očekuju tražeći posao posla je u proseku 1.165 evra, pokazuje istraživanje koje je danas objavio portal Infostud.

U regionalnom istraživanju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji učestvovalo 3.273 ispitanika iz Srbije. Podaci otkrivaju visok nivo mobilnosti radnika u Srbiji, koji sličan u BiH i Severnoj Makedoniji, dok Hrvatska beleži nešto niži nivo promena posla. Čak 59 odsto ispitanika u Srbiji planira da promeni posao tokom naredne godine, više od polovine zaposlenih prati tržište rada i razmatra nove prilike, čak i ako su trenutno zaposleni,