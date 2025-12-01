Oko 60 odsto radnika planira da promeni posao u narednih godinu dana- plata i dalje presudan faktor

Plata je i dalje glavni i presudni faktor prilikom odabira posla, navodi 66 odsto ispitanika u istraživanju koje je sproveo Infostud na Regionalnom sajmu poslova.

Kako navode iz Infostuda, radnici u Srbiji se ovim stavom približavaju Hrvatskoj u kojoj 74 odsto ispitanika smatra da je upravo plata ključna u odluci da li će prihvatiti određeni posao. Odmah iza zarade, kandidati u Srbiji najčešće navode međuljudske odnose kao drugi najvažniji faktor za zaposlenje. Više od 60 odsto zaposlenih kaže a im je važno da rade u timu gde postoji međusobno poštovanje i dobra komunikacija, što je gotovo identično rezultatima u Bosni i