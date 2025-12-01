Istraživanje: Kolika je za srpskog radnika „pristojna plata“?

Prema regionalnom istraživanju sprovedenom tokom Sajma poslova, 66 odsto radnika u Srbiji kaže da im je plata presudna pri izboru poslodavca. Kolika su njihova očekivanja?

Tokom Regionalnog sajma poslova, održanog od 14. do 21. oktobra, sprovedeno je obimno istraživanje o prioritetima radnika u Srbiji i regionu. Na uzorku od 3.273 ispitanika iz Srbije, potvrđeno je ono na šta ukazuju i poslednje godine ekonomskih kretanja: plata je postala apsolutni centar interesa i osnovni kriterijum pri izboru poslodavca, stoji u saopštenju Infostuda. Prema rezultatima, 66 odsto radnika navodi da je zarada ključna u odluci da prihvate ili odbiju