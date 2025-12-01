Za džabe više niko neće da radi: Istraživanje pokazalo da Srbi traže sigurnost i zaradu od 730 do 1.330 evra

Dnevnik pre 3 sata
Za džabe više niko neće da radi: Istraživanje pokazalo da Srbi traže sigurnost i zaradu od 730 do 1.330 evra

U Srbiji prilikom odabira posla za 66 odsto kandidata presudan faktor je plata, a 64 odsto ispitanika očekuje platu u opsegu od 730 do 1.330 evra, pokazuje danas objavljeno istraživanje Infostuda.

Više od 60 odsto kandidata navodi da su im međuljudski odnosi druga važna karakteristika, nakon čega slede faktori vezani za radno vreme, fleksibilnost i opšti balans života i posla, što ističe oko trećine radnika u Srbiji, navodi Infostud koji je sproveo istraživanje tokom regionalnog sajma poslova održanog od 14. do 21. oktobra. U Hrvatskoj 74 odsto ispitanika smatra da je plata ključna u odluci da li će prihvatiti određeni posao, dok su međuljudski odnosi bitni
