„Jesmo li kao reprezentacija dužni izvinjenje?“ Burno u komšiluku nakon meča sa Srbijom!

Selektor BiH nije imao dileme! Utakmica Bosne i Hercegovine i Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo donela je još jedan impresivan preokret Orlova, ali je duel u „Skenderiji“ ostao u senci neprimerenih scena sa tribina.

Umesto da se priča samo o borbi na terenu, veliki deo pažnje otišao je na atmosferu i ponašanje dela publike. Selektor BiH, Dario Đerđa, nakon meča suočio se upravo sa pitanjem o incidentima. Novinari su želeli da čuju njegov stav o tome što je na početku utakmice deo gledalaca izviždao himnu Srbije, a potom se moglo čuti i nekoliko uvredljivih povika. Novinar Dnevnog Avaza obratio mu se direktno: – Dobro veče, selektore, igrači Srbije i njihov selektor hvalili su