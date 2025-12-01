Ne sme da se dira rukom, ubod boli neopisivo, a vreba iz peska: Najotrovnija riba Jadrana pojavila se i u BiH (foto)

Najotrovnija riba u jadranskim vodama, poznata i kao riba pauk, nedavno je ulovljena na obalama jedinog bosanskohercegovačkog grada na moru – Neuma.

Tim povodom, "Lignjolov Eging Club Neum" danas, 30. novembra, upozorio je kupače i ribolovce na opasnost od ove ribe putem Fejsbuka. Riba pauk jedna je od najotrovnijih vrsta u Jadranskom moru, a posebno treba paziti na pauka belca koji se često skriva u plićaku, zakopan u pesak, zbog čega ga je lako nagaziti - navode iz kluba. Ova riba ima otrovne bodlje na leđnoj peraji, a najčešći način povređivanja ljudi je slučajno gaženje prilikom ulaska u more ili boravka u