EU očekuje brzu i transparentnu istragu o incidentima na lokalnim izborima u Srbiji

Evropska unija (EU) saopštila je danas da očekuje „brzu i transparentnu istragu“ svih događaja i incidenata koji su obeležili lokalne izbore u tri opštine u Srbiji održane 30. novembra. „Očekujemo brzu i transparentnu istragu nadležnih državnih organa povodom izveštaja o incidentima i nepravilnostima, uključujući i prijave nasilja i zastrašivanja nezavisnih posmatrača“, rečeno je iz EU za Radio Slobodna Evropa (RSE). Povodom izbora održanih juče u Mionici, Negotinu