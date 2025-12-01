Vučević: Ubedljiva i čista pobeda

Pravda pre 1 sat  |  N1
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je večeras da je ta stranka odnela "ubedljivu i čistu pobedu" na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju.

Vučević je na konferenciji za novinare u sedištu SNS istakao da je lista "Aleksandar Vučić – Najbolje za Negotin" ostvarila, kako je naveo, ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u toj opštini, osvojivši 11.534 glasova, odnosno oko 69,29 odsto, dok je drugoplasirana lista osvojila 4.455 glasova ili 26,76 odsto. Naveo je da je lista "Evropa i mladi" dobila 288 glasova (1,73 odsto), a "Srpski liberali za zemlju Negotin“ 368 glasova (2,5 odsto). Prema njegovim rečima,
