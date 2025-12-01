„Više nemaju kontrolu“: ANEM traži ostavku ministra policije zbog napada na novinare

Nedeljnik pre 2 sata
„Više nemaju kontrolu“: ANEM traži ostavku ministra policije zbog napada na novinare

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) najoštrije osuđuje napade i ometanje u radu medijskih radnika u Negotinu i apeluje na nadležne organe da hitno reše ove slučajeve i sve druge nezakonite i nedopustive radnje koje su se dešavale tokom održavanja lokalnih izbora u Negotinu, Mionici i Sečnju.

ANEM u saopštenju navodi da je naročito nedopustivo nepostupanje policije u Negotinu koja je bila na licu mesta nakon što je nepoznata osoba iz grupe bajkera otela telefon fotoreporteru Gavrilu Andriću. Andrić koji je pratio lokalne izbore u Negotinu rekao je za portal Mašina da mu je maskirana osoba s kvada oduzela telefona, a da ga je druga gurnula pošto je pojurio za njim. „Grupa građana je pojurila za tom grupom na kvadovima, onda je iz prostorija SNS izašla
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Danas pre 2 sata
ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Puno napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Nova pre 2 sata
ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Glas Zaječara pre 2 sata
ANEM oštro osudio napade na novinare u Negotinu: Policija odbijala da reaguje na otmicu telefona fotoreporteru

ANEM oštro osudio napade na novinare u Negotinu: Policija odbijala da reaguje na otmicu telefona fotoreporteru

Serbian News Media pre 2 sata
ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

N1 Info pre 2 sata
ANEM: Više napada na novinare tokom izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici, Dačić da podnese ostavku

ANEM: Više napada na novinare tokom izbora u Negotinu, Sečnju i Mionici, Dačić da podnese ostavku

Radio 021 pre 2 sata
ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

ANEM: Više napada na medijske radnike u Negotinu, ministar policije da podnese ostavku

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SNSANEMIzboriNegotinMionica

Društvo, najnovije vesti »

Dolovac nije došla danas na sednicu skupštinskog Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji o radu tužilaštava

Dolovac nije došla danas na sednicu skupštinskog Odbora za pravosuđe na kojoj se razmatraju izveštaji o radu tužilaštava

N1 Info pre 11 minuta
Kako post utiče na zdravlje

Kako post utiče na zdravlje

BBC News pre 7 minuta
Građevinarstvo najviše podbacilo u trećem kvartalu, rast BDP-a dva odsto

Građevinarstvo najviše podbacilo u trećem kvartalu, rast BDP-a dva odsto

Bloomberg Adria pre 1 minut
Paunović: Postupak protiv Selakovića ne zastareva – on je okrivljeni, nije više samo osumnjičeni

Paunović: Postupak protiv Selakovića ne zastareva – on je okrivljeni, nije više samo osumnjičeni

Danas pre 2 minuta
Subotica podržava mlade talente sa tri miliona dinara

Subotica podržava mlade talente sa tri miliona dinara

RTV pre 2 minuta