Mrdić: Današnja odluka odbora znači da počinje postupak za razrešenje Dolovac

Uglješa Mrdić izjavio je danas da to što skupštinski odbor nije prihvatio izveštaje o radu tužilaštava koje je podnela Zagorka Dolovac znači da je počeo postupak za njeno razrešenje

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je danas da to što skupštinski odbor nije prihvatio izveštaje o radu tužilaštava za period od 2020. do 2024. godine koje je podnela Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, znači da je počeo postupak za njeno razrešenje sa te funkcije u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu. "Odluka Narodne skupštine upućuje se Visokom savetu tužilaštva od koga zahtevam da odmah pokrene