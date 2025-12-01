Danas počinje podela vaučera za svu beogradsku decu i zaposlene u obrazovnom sistemu

Telegraf pre 42 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Danas počinje podela vaučera za svu beogradsku decu i zaposlene u obrazovnom sistemu
Podela vaučera za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama počeće danas u školama i vrtićima. "Grad Beograd četvrtu godinu zaredom obezbeđuje ove vaučere, a roditeljima čija deca ne idu vrtiće omogućili smo preuzimanje vaučera u Opštini", najavila je sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, objavio je Beoinfo. Kako je gradonačelnik Aleksandar Šapić
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Počinje dodela vaučera za decu i prosvetare u Beogradu

Počinje dodela vaučera za decu i prosvetare u Beogradu

N1 Info pre 42 minuta
Četvrta godina podela vaučera za svu beogradsku decu i zaposlene u obrazovnom sistemu

Četvrta godina podela vaučera za svu beogradsku decu i zaposlene u obrazovnom sistemu

RTV pre 12 minuta
Deca i prosvetari u Beogradu dobijaju vaučere od 10.000 dinara - počinje podela

Deca i prosvetari u Beogradu dobijaju vaučere od 10.000 dinara - počinje podela

Radio 021 pre 37 minuta
Počinje podela novogodišnjih vaučera koje daje Grad Beograd: Ko sve dobija 10.000 dinara

Počinje podela novogodišnjih vaučera koje daje Grad Beograd: Ko sve dobija 10.000 dinara

Nova pre 22 minuta
Danas počinje podela vaučera: za decu i prosvetare u Beogradu! Ove godine je njihova vrednost 10.000 dinara

Danas počinje podela vaučera: za decu i prosvetare u Beogradu! Ove godine je njihova vrednost 10.000 dinara

Kurir pre 27 minuta
Počinje podela vaučera za decu u beogradskim školama i vrtićima i zaposlene u obrazovnom sistemu

Počinje podela vaučera za decu u beogradskim školama i vrtićima i zaposlene u obrazovnom sistemu

Sputnik pre 12 minuta
Danas počinje podela vaučera grada Beograda od 10.000 dinara. Evo u kojim sve radnjama možete da ih iskoristite.

Danas počinje podela vaučera grada Beograda od 10.000 dinara. Evo u kojim sve radnjama možete da ih iskoristite.

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićNova godinadecavaučeridete

Ekonomija, najnovije vesti »

Linglong na arbitraži sa nekadašnjim izvođačem radova na fabrici guma – dokle je stigao postupak

Linglong na arbitraži sa nekadašnjim izvođačem radova na fabrici guma – dokle je stigao postupak

Forbes pre 37 minuta
Radno mesto nastalo je po modelu muškarca: Ne treba da popravljamo žene nego sistem

Radno mesto nastalo je po modelu muškarca: Ne treba da popravljamo žene nego sistem

Forbes pre 37 minuta
Promene u katastru: Umesto da bude skinuta zaštita sa Generalštaba, dodate dve nove zabeležbe

Promene u katastru: Umesto da bude skinuta zaštita sa Generalštaba, dodate dve nove zabeležbe

Forbes pre 37 minuta
Počinje dodela vaučera za decu i prosvetare u Beogradu

Počinje dodela vaučera za decu i prosvetare u Beogradu

N1 Info pre 42 minuta
10 razloga zašto da otvorite firmu u Dubaiju ili Abu Dabiju

10 razloga zašto da otvorite firmu u Dubaiju ili Abu Dabiju

Bloomberg Adria pre 2 minuta