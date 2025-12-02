Nestvarna pobeda Srbije nad Španijom!

B92 pre 1 sat
Nestvarna pobeda Srbije nad Španijom!

Rukometašice Srbije pobedile su Španiju posle preokreta u Dortmundu rezultatom 31:29 (17:19), u prvom meču druge faze Svetskog prvenstva.

Srbija je sve do poslednjih desetak minuta utakmice bila jako loša, mnogo je grešila pre svega – a onda je usledio povratak serijom 8:1. "Zakuvale" su naše reprezentativke meč, stekle i prednost u finišu, a odličan napad, ispratila je i sjajna Jovana Risović na golu. Susret je završila sa čak 12 odbrana. Najefikasnija kod Srbije bila je Jovana Jovović sa sedam golova. Jovana Skrobić, Aleksandra Vukajlović i Katarina Krpež-Šlezak su dodale po pet, a Dragana Cvijić
