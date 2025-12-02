Prihvaćen mirovni plan od 20 tačaka: Ovo su tri ključna pitanja

B92 pre 43 minuta
Prihvaćen mirovni plan od 20 tačaka: Ovo su tri ključna pitanja

Ažurirana verzija mirovnog plana koji Ukrajina razmatra sa Sjedinjenim Američkim Državama sada sadrži 20 tačaka umesto 28 u početnom nacrtu, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na konferenciji za medije u Dablinu.

"Ujutro se naša delegacija sastala sa predsednikom Sjedinjenih Država. Sada postoji 20 tačaka na kojima je rađeno u Ženevi, a prethodno su razmatrane na Floridi. Neke stvari i dalje zahtevaju rad. Koliko ja vidim, Amerika preduzima ozbiljne korake da ovaj rat dovede do kraja na ovaj ili onaj način. Naš zadatak, i siguran sam da ovo mišljenje dele svi u Evropi, jeste da okončamo rat, a ne samo da napravimo pauzu u neprijateljstvima. Potreban nam je pravedan mir, a
