"Helsinki vam je bolji od Konga?" Skupština završila rad, sutra glasanje o 58 tačaka - Poslanica ZLF-a i Brnabić u klinču zbog afričke države: "Ako budem čula još jednom - dobićete opomenu" (video)

Poslanici Skupštine Srbije završili su razmatranje predloga budžeta za 2026. godinu Na dnevnom redu je, između ostalog, izbor Poverenika za rodnu ravnopravnost Skupština Srbije završila je danas rad, a predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je sredu, 3. decembar, za dan za glasanje o svih 58 tačaka dnevnog reda.

Poslanici su danas nastavili treću sednicu jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predložene zakone. Na početku sednice konstatovano je da je u sali 102 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije. Poslanici su u ponedeljak počeli razmatranje amandmana na Predlog zakona o organskoj proizvodnji, koji je 27. tačka dnevnog reda od ukupno 58 tačaka. Predsednica parlamenta Ana Brnabić odredila je sredu, 3. decembar, za dan