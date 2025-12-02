Stiže novi program u škole, menja se broj časova? Ministar prosvete u Skupštini najavio velike zakonske izmene

Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, govorio je u Skupštini o predloženim izmenama Zakona o udžbenicima, ističući da je primarni cilj zakona stvaranje prostora za razvijanje patriotske vrline i društvene odgovornosti kod učenika.

Ministar je naglasio da novi Zakon o udžbenicima neće biti vrednosno neutralan, već namerava da razvija svest o identitetu kako dominantnog naroda, tako i drugih naroda. Novi ciljevi Zakona biće patriotizam i identitet, jer, kako je navedeno, Zakon treba da podstakne patriotsku vrlinu i društvenu odgovornost. Zakon obuhvata i većinsko i manjinsko stanovništvo, te je: "Sažeo nacionalno i demokratsko s jedne strane, zato što je obuhvatio i većinsko i manjinsko
