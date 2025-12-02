Poslanici o udžbenicima – Građanska vrlina ili etnonacionalizam

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas posle pauze raspravu o amandmanima na izmene i dopune Zakona o udžbenicima.

U nastavku rasprave potenciralo se pitanje izbora autora udžbenika, jer su poslanici opozicije smatrali da to nije dovoljno dobro definisano. Poslanik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović ocenio je da će koncept nacionalnih udžbenika izazvati probleme u budućnosti, da će se ući u destruktivno nadgornjavanje ko će biti veći etno-patriota i pitao se kako će to izgledati kada se jednog dana na fakultetu sretnu deca iz Šumadije, Preševa, Kanjiže i Sjenice i da je