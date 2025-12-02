„Da se napravi neka ravnoteža u broju časova” Novi program u školama? Ministar prosvete u Skupštini najavio zakonske izmene

„Da se napravi neka ravnoteža u broju časova" Novi program u školama? Ministar prosvete u Skupštini najavio zakonske izmene

Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, govorio je u Skupštini o predloženim izmenama Zakona o udžbenicima, ističući da je primarni cilj zakona stvaranje prostora za razvijanje patriotske vrline i društvene odgovornosti kod učenika.

Ministar je naglasio da novi Zakon o udžbenicima neće biti vrednosno neutralan, već namerava da razvija svest o identitetu kako dominantnog naroda, tako i drugih naroda. Novi ciljevi Zakona biće patriotizam i identitet, jer, kako je navedeno, Zakon treba da podstakne patriotsku vrlinu i društvenu odgovornost. Zakon obuhvata i većinsko i manjinsko stanovništvo, te je: "Sažeo nacionalno i demokratsko s jedne strane, zato što je obuhvatio i većinsko i manjinsko
Poslanici raspravljali o amandmanima na predložene zakone, sutra o predlogu budžeta

"Helsinki vam je bolji od Konga?" Skupština završila rad, sutra glasanje o 58 tačaka - Poslanica ZLF-a i Brnabić u klinču zbog afričke države: "Ako budem čula još jednom - dobićete opomenu" (video)

Poslanici u Skupštini završili raspravu o amandmanima, sutra glasanje

Poslanici završili raspravu o amandmanima na predložene zakone, sutra glasanje o 58 tačaka dnevnog reda

Stiže novi program u škole, menja se broj časova? Ministar prosvete u Skupštini najavio velike zakonske izmene

Poslanici o udžbenicima – Građanska vrlina ili etnonacionalizam

"Radićemo na tome da se napravi ravnoteža u broju časova": Dejan Vuk Stanković u Skupštini Srbije o izmenama Zakona o udžbenicima

Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

EU više nema strpljenja sa njim: Odgovor EU na izbore u tri opštine otkriva važne poruke iz Brisela za Vučića

Mediji u Prištini: CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra

Iza Vučićeve najave o spajanju parlamentarnih i predsedničkih izbora krije se zamka za njegove protivnike

