„Da se napravi neka ravnoteža u broju časova” Novi program u školama? Ministar prosvete u Skupštini najavio zakonske izmene…

Ministar prosvete, Dejan Vuk Stanković, govorio je u Skupštini o predloženim izmenama Zakona o udžbenicima, ističući da je primarni cilj zakona stvaranje prostora za razvijanje patriotske vrline i društvene odgovornosti kod učenika.

Ministar je naglasio da novi Zakon o udžbenicima neće biti vrednosno neutralan, već namerava da razvija svest o identitetu kako dominantnog naroda, tako i drugih naroda. Novi ciljevi Zakona biće patriotizam i identitet, jer, kako je navedeno, Zakon treba da podstakne patriotsku vrlinu i društvenu odgovornost. Zakon obuhvata i većinsko i manjinsko stanovništvo, te je: "Sažeo nacionalno i demokratsko s jedne strane, zato što je obuhvatio i većinsko i manjinsko