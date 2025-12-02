Bugarska vlada nakon demonstracija povukla predlog budžeta

Danas pre 2 sata  |  Beta-AP
Bugarska vlada nakon demonstracija povukla predlog budžeta

Bugarska vlada danas je saopštila da povlači kontroverzni predlog budžeta za iduću godine, nakon demonstracija u kojima su učestvovale desetine hiljada ljudi.

Opozicija i pojedine poslaničke grupe upozorile su da bi planovi za veće poreze, povećanje doprinosa za socijalno osiguranje i povećanje potrošnje mogli da naštete investicijama i prošire sivu ekonomiju. Vlada je prvo obećala da će povući nacrt radi revizije nakon protesta prošle nedelje, ali je kasnije odbila da to učini, što je izazvalo demonstracije u Sofiji i drugim većim gradovima u ponedeljak uveče. Organizatori su rekli da je 50.000 ljudi
