Dnevnik pre 9 minuta
Mirovni pregovori u zaletu Zelenski: Ukrajina bliža miru nego ikada ranije Evo šta je poručio o Putinu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina bliža miru nego ikad ranije i istakao da je ukrajinska delegacija trenutno u Irskoj i da je spremna za dalje pregovore.

''Jutros je u Irskoj naša delegacija održala brifinge nakon pregovora sa američkom stranom. Pojačavamo napore i naša delegacija raduje se daljim pregovorima'', rekao je Zelenski, a prenosi Ukrinform. On je posebno naglasio važnost međunarodne zajednice u miru tokom obraćanja pred parlamentom Irske. ''Jedna jaka zemlja može da započne rat, a druga jaka zemlja može da zaustavi rat, ali za mir nam je potrebno jedinstvo mnogih različitih naroda, ujedinjenih zajedničkim
