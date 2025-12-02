Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Južne vesti pre 2 sata
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

AFP via Getty Images Demonstranti su izašli na ulice mnogih bugarskih gradova u najvećim demonstracijama poslednjih decenija Bugarska vlada je saopštila da će povući kontroverzni predlog budžeta za 2026. godinu posle masovnih protesta u glavnom gradu Sofiji, ali i drugim mestima širom zemlje.

Desetine hiljada ljudi učestvovalo je u protestima zbog predloženog budžeta, za koji su rekli da pokušava da prikrije široko rasprostranjenu korupciju u vladi. Neki demonstranti, sa maskama na licima, sukobili su se sa policijom, prethodno napavši prostorije vladajuće konzervativne stranke Gerb, kao i DPS stranke u Sofiji. Vlada je 2. decembra saopštila da će odustati od predloga, koji je podrazumevao i povećane poreze. I prošle nedelje je bilo protesta kada je
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

NIN pre 2 sata
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Radio 021 pre 2 sata
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Danas pre 2 sata
Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

Bugarska vlada povukla predlog budžeta posle masovnih protesta

BBC News pre 2 sata
Bugarska vlada povukla budžet posle najvećih protesta u poslednjih deset godina

Bugarska vlada povukla budžet posle najvećih protesta u poslednjih deset godina

NIN pre 2 sata
Opšta pobuna u Bugarskoj: Građani na ulicama zbog korupcije i budžeta za 2026.

Opšta pobuna u Bugarskoj: Građani na ulicama zbog korupcije i budžeta za 2026.

Nedeljnik pre 3 sata
Šta podstiče proteste u Bugarskoj, najveće posljednjih nekoliko decenija?

Šta podstiče proteste u Bugarskoj, najveće posljednjih nekoliko decenija?

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetBugarskaAFPkorupcija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija nema nameru da ratuje s Evropom, ako dođe do rata nema pregovora

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Rusija nema nameru da ratuje s Evropom, ako dođe do rata nema pregovora

RTV pre 13 minuta
Broj žrtava u požaru u Hong Kongu porastao na 156

Broj žrtava u požaru u Hong Kongu porastao na 156

Blic pre 18 minuta
Putin upozorio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora, ako Kijev nastavi napade na ruske brodove

Putin upozorio: Rusija može odseći Ukrajinu od mora, ako Kijev nastavi napade na ruske brodove

Sputnik pre 18 minuta
(VIDEO) Specijalni izaslanici Trampa i Putina stigli u Kremlj: Danas je važan dan za svet

(VIDEO) Specijalni izaslanici Trampa i Putina stigli u Kremlj: Danas je važan dan za svet

Danas pre 17 minuta
Lavrov i Vang Ji: Da bi se postigao mir u Ukrajini, potrebno rešiti uzroke sukoba

Lavrov i Vang Ji: Da bi se postigao mir u Ukrajini, potrebno rešiti uzroke sukoba

NIN pre 8 minuta